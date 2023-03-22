Fed faiz kararı açıklandı mı? Mart ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 16:49

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 17:28

Küresel piyasalarda gözler bugün ABD'den gelecek Fed faiz kararına çevrildi. Fed faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Powell’ın açıklamasıyla öğrenilecek. Peki, Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed toplantısı ne zaman? 2023 Mart Fed faiz kararı beklentisi nedir?

MART AYI FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed 22 Mart 2023'te 21:00'de açıklanacak.

MART AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Analistler, Fed'in bugünkü toplantının ardından ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinin de yayınlanacağını belirterek, piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi. Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu vurgulayan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, para piyasalarının yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimini fiyatladığına dikkati çekerek, bankacılık krizi ve enflasyon arasında kalan Fed'in adımlarına ilişkin cevap bekleyen önemli sorular olduğunu dile getirdi.