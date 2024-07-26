Rusya, politika faizini yüzde 18'e yükseltti
Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda 200 baz puan artışla yüzde 18'e yükseltti.
Rusya Merkez Bankası politika faizini yükselttiğini açıkladı.
Bankadan yapılan açıklamada, ülke ekonomisi üzerindeki enflasyon baskısının yüksek seviyede devam ettiği belirtildi.
İç talepteki artışın ürün ve hizmet üretimini artırma olanaklarını önemli ölçüde aştığına işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18 seviyesine yükseltme kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.
Piyasa beklentisi, Bankanın politika faizini 100 ila 200 baz puan artıracağı yönündeydi.
ENFLASYONUN DÜŞMESİ İÇİN PARA POLİTİKASI SIKILAŞMALI
Açıklamada, enflasyonun düşmeye başlaması için ilave para politikası sıkılaştırması gerektiği belirtildi.
Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 7 Haziran'da yüzde 16 seviyesinde sabit bırakmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Külünk: 'Erdoğan sosyolojisi eriyor'
- İktidara yakın anketçiden 'CHP' açıklaması
- ‘15 büyükşehirin borcu yok’
- 'Oflu duruşuna, ellerine sağlık…'
- 'Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var'
- Uçuşlar iptal edilecek
- MHP'li Akçay hastaneye kaldırıldı!
- 'Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin' talimatı
- Türk sporcu ringe çıkmadan elendi!
- ‘Paylaşımlarımı takip eder olmuş!’