FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin FED faiz beklentisi ne yönde?
ABD Merkez Bankası (FED) mayıs ayı faiz kararı için piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman? Analistlerin FED faiz beklentisi ne yönde?
Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı öncesinde, analistlerin mayıs ayı faiz kararına ilişkin beklentisi belli oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman? Analistlerin FED faiz beklentisi ne yönde?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerinde uygulanacak toplantı ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de ilan edilecek. Mayıs ayı FED faiz kararının ardından FED Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulunacak.
ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Analistler, tarife uygulamalarının ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin Fed'in makroekonomik projeksiyonlarını değiştirmiş olabileceğini kaydederek, olası enflasyonist görünümün Fed'in faiz indirim sürecinde beklentilerden daha yavaş hareket edebileceğini söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın temmuz ayında yüzde 72 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.
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