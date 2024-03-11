FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde?

Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:52

Güncelleme: 11.03.2024 - 11:52

FED faiz kararı öncesinde, piyasaların bekleyişi sürmeye devam ediyor. FED'in yeni toplantısında nasıl bir karar vereceği ve piyasaların beklentisi sorgulanıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED son faiz kararı ne kadardı?

FED'İN SON FAİZ KARARI NE KADARI?

Fed, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası (FED) mart ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 20 Mart 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliğin sürdüğünü belirterek, dün yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, yetkililerin para politikasını hızlı gevşetme konusunda endişelerini gösterdiğini söyledi.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin, enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesinin beklenenden daha uzun sürebileceği ihtimaline ağırlık verdiği görüldü.