Astronomiden büyük buluş! Kaynayan okyanuslara sahip gezegen keşfedildi

Yayınlanma: 09.03.2024 - 15:00

Güncelleme: 09.03.2024 - 15:00

NASA'nın James Webb uzay teleskobu (JWST) kullanılarak normalden daha uzaktaki gezegenleri inceleme şansı bulan astronomlar, birbirinden farklı özelliklere sahip ötegezegenler keşfediyor. Araştırmalarını sürdüren bilim insanları son olarak kaynayan okyanus sularına sahip bir gezegen keşfetti...

DÜNYA'DAN İKİ KAT DAHA BÜYÜK

JWST kullanılarak keşfedilen gezegen Dünya'nın iki katı çapında ve Dünya'ya yaklaşık olarak 70 ışık yılı uzaklıkta. Atmosferinde su buharı, metan ve karbondioksit kimyasal izlerine rastlayan bilim insanları gezegenin özellikleri nedeniyle şaşırdı...

GEZEGEN ATMOSFERE SAHİP

Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre gezegen, kimyasal karışımlarla karışan ve tamamen okyanuslar kaplı. Bilim insanları bu gezegenin tüm yüzeyini kaplayan okyanusun sıcaklığının 100 derecenin üzerinde veya daha da fazla olabileceğini belirtiyor. Oldukça yüksek bir atmosferik basınçta, bu denli sıcak bir okyanus hala sıvı olabilir ancak yaşanabilir olup olmayacağı net olarak belli değil.

4 BİN DERECELİK SICAKLIK

Bazı bilim insanları, gezegende aynı atmosferik kimyasalları belirledi ancak gezegenin sıvı okyanus için fazla sıcak yani muhtemelen 4 bin derece olabileceğini belirtti. Araştırmacılar, gezegenin sıvı okyanusla değil, yüksek derecede yoğun bir hidrojen ve su buharı atmosferiyle çevrili kayalık bir yüzeye sahip olacağını savundu.