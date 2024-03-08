Fedon kimdir? Fedon kaç yaşında, nereli?
Türk taverna müziğinin ünlü seslerinden Fedon Kalyoncu, müzik kariyeri ve renkli hayatıyla kültürel köprüleri bir araya getiriyor. Peki, Fedon kimdir? Fedon kaç yaşında, nereli?
Fedon adı ile sanat dünaysında adını duyuran isim, şarkıları ile dikkat çekiyor. Dizi ve filmlerde de rol alan Fedon Kalyoncu araştırma konusu oldu. Peki, Fedon kimdir? Fedon kaç yaşında, nereli?
FEDON KİMDİR?
Fedon, 19 Ağustos 1946'da İstanbul'da doğdu. Babası Rum, annesi Ermenidir.1962 yılında Zoğrafyon Rum Lisesindeki öğrenimini yarıda bıraktı. 1962 ve 1972 yılları arasında sinema sektöründe çeşitli işlerde çalıştı. 1987'de Zorba Taverna'yı açtı. 1991'de şarkı söylemeye başladı. Aynı yıl Senin İçin adlı ilk albümünü çıkardı. TRT'de Yunanca şarkı söyleyen ilk kişi oldu. Dedesi Kleanti Kalyoncu, Çanakkale Savaşı'nda yaşamını yitirmiştir.
FEDON EVLİ Mİ?
Eda Kalyoncu ile evliliğinden Natali adında bir kızı ve Theo adında bir oğlu dünyaya gelmiştir.
FEDON'UN ALBÜMLERİ
Albümleri
- Senin İçin(12 Aralık 1991)
- Aşığınım(Ekim 1992)
- Nerdesin?(Haziran 1994)
- Bir Kadın Var - Bi Tanem(1997)
- Sevdiklerimizle (Toplama albüm, 14 Nisan 2000)
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