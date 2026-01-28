Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz oranı beklentisi ne yönde?

Fed faiz kararı beklentisi, ABD ekonomisinden gelen büyüme, enflasyon ve istihdam verileriyle birlikte fiyatlanırken, jeopolitik risklerdeki görece sakinlik kısa vadede piyasalara destek sağlıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz oranı ne kadar?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed, 2026 yılının ilk para politikası kararını 28 Ocak Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de duyuracak. Karar metni ve Başkan’ın açıklamaları, ABD piyasalarının yanı sıra gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye piyasaları tarafından da yakından takip edilecek.

PİYASALARDA FAİZ BEKLENTİSİ HANGİ YÖNDE?

Ocak toplantısı öncesinde hâkim görüş, Fed’in politika faizini yüzde 3,5–3,75 aralığında sabit tutacağı yönünde. ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi çağrıları ve Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik siyasi baskılara rağmen, bankanın kararlarını fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedefleri doğrultusunda almaya devam edeceği değerlendiriliyor.

FED FAİZ ORANI DÜŞÜRÜLÜRSE NE OLUR?

ABD Merkez Bankası’nın faiz düşürme kararı ilk etapta doları etkileyecek. Faiz düşüşü doların değer kaybetmesi ve elden çıkarılması ile sonuçlanır ancak bu sonuç kısa ve orta vadelidir. Doların kısa ve orta vadeli düşüşü, ons altın fiyatında değer artışı sağlar. Dolar endeksi 95,5'e inerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD Başkanı Donald Trump, doların çok fazla değer kaybettiğini düşünmediğini, "harika" durumda olduğunu ifade etti.

FED FAİZ ORANI ARTARSA NE OLUR?

FED faiz oranı artışı doların değer kazanmasını sağlar, dolayısıyla küresel çapta bir etkisi bulunuyor. Faiz oranı artışı göstergesi dolar ve petrol fiyatlarındaki değişimdir. Bu değişim FED’in faiz artışı yapacağına dair bir beklentinin varlığını gösterir. Beklenti psikolojisi ve ardından duyurulan faiz oranı artışı, gelişmekte olan piyasalarda değer kaybına yol açması bekleniyor.