Fed faiz kararı ne zaman açıklanıyor? Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

21 Eylül 2022 Çarşamba, 13:20

Küresel piyasalarda gözler Fed faiz kararına çevrildi. Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi dalgalı seyir sürerken, yatırımcılar Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçları arayacak.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu akşam 21.00'de faiz kararını açıklayacak.

FED BEKLENTİSİ

AA'nın haberine göre Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 82 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 18 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği tahmin ediliyor.

Analistler, Fed'in yarınki toplantısında faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ile güncellenecek faiz ve ekonomik gösterge tahminlerinin de kritik önem taşıdığını belirtiyor.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, konut başlangıçları ağustosta aylık yüzde 12,2 artarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi. Ülkede inşaat izinleri ise ağustosta aylık bazda yüzde 10 azalışla Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti. İnşaat izinlerindeki düşüş, konut inşaatının yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle baskı altına girdiğine işaret etti.



