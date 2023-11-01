Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:02

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:02

ABD Merkez Bankası faiz kararı, ekonomi gündemini yakından takip edenlerce bekleniyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed faiz kararı beklentisi ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 toplantı takvimine göre FED toplantısı 31 Ekim-1 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell Ekim ayı FED faiz kararını duyuracak. Faiz kararı ise 1 Kasım günü saat 21.00'de açıklanacak.

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden yayınlandı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

31 Ekim - 1 Kasım 2023

12 - 13 Aralık 2023

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret ettiğini kaydederek, bu durumun Fed'i ne kadar kaygılandırdığına yönelik mesajların önemli olduğunu bildirdi.

Cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda değişikliklerin yaşanabileceğini vurgulayan analistler, ekonominin Fed'in istediği şekilde soğumaması halinde aralık veya ocak toplantısında bir faiz artışına daha gidilebileceğine ilişkin öngörülerin varlığını koruduğunu dile getirdi.