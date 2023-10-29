Yapılan zamlar eridi: Asgari ücret ne kadar olacak? 2024 yılı asgari ücreti ne zaman belli olacak?

Yayınlanma: 29.10.2023 - 13:46

Güncelleme: 29.10.2023 - 13:46

Her geçen gün hayat pahalılığı artarken, asgari ücret gün güne eriyor. Yeni asgari ücret ne kadar olacak henüz beklentiler açıklanmadı ancak her ay açıklanan açlık sınırının üzerinde olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ne kadar olacak henüz belirlenmedi ancak asgari ücretin açlık sınırının bir miktar üstünde olması bekleniyor.

BI·SAM'ın yaptığı hesaplamaya go¨re do¨rt kis¸ilik bir ailenin sagˆlıklı ve dengeli beslenmesi ic¸in aylık yapması gereken gıda harcamaları tutarı Eylül 2023 ic¸in 12 bin 612 TL oldu.

Yıl sonuna kadar açlık sınırının 15 bin liraya ulaşması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN?

Asgari ücret, Aralık ayında işçi, işveren ve Bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıların neticesinde belli olacak.

Türk İş Başkanı Ergün Atalay, 20 Kasım’dan sonra asgari ücret görüşmeleri ile ilgili yeni bir komisyon kurulacağını söyledi.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.