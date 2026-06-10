Küresel finans piyasalarının kalbi, Haziran 2026’da atacak olan ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı için atmaya başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararı ne olur?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED Haziran ayı toplantı takvimi netleşti. Buna göre iki gün sürecek olan kritik faiz toplantısı 16 - 17 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak. Faiz kararı 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 21:00'da kamuoyuna duyurulacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentilere paralel bir artış kaydederken, yıllık bazda yüzde 3,8 ile Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de nisanda aylık yüzde 1,4, yıllık bazda ise yüzde 6 arttı. Böylece ABD'de ÜFE, aylık bazda Mart 2022'den, yıllık bazda ise Aralık 2022'den bu yana en yüksek oranda artış kaydetti.

Nispeten direncini koruyan iş gücü piyasası da parasal gevşeme yönündeki argümanların zayıflamasına yol açıyor.

Yükselen hazine tahvili getirileri uzun vadeli faizlere baskı yaparken, Fed'in bilanço büyüklüğü de tartışılıyor.

Bankanın 2018 başında 4,4 trilyon dolar seviyesindeki bilanço büyüklüğü, Kovid-19 salgınına yönelik müdahalelerle 2022'de yaklaşık 9 trilyon dolarlık zirveye ulaşmasının ardından Mayıs 2026 itibarıyla 6,7 trilyon dolar civarında dengelenmiş durumda bulunuyor.

Bu durum, politika faizlerini düşürmesi yönünde yoğun siyasi baskı altında olan Fed'in 16-17 Haziran'daki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilk kez başkanlık edecek Warsh için zorlu bir tablo ortaya koyuyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın görevinin sona ermesi, olası faiz indirimlerini destekleyebileceklerin sayısını azaltıyor. Faiz patikası konusunda halihazırda bölünmüş olan Fed'in 2026'da faiz indirimi yapma olasılığı rafa kalkarken, piyasalarda faiz artışı ihtimali de fiyatlanıyor.