Yayınlanma: 26.07.2023 - 12:47

Güncelleme: 26.07.2023 - 12:47

Fed'in para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti. Piyasaların gözü Başkan Jerome Powel tarafından yapılacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, PPK toplantısının ardından açıklanacak. ABD Para Politikası Kurulu tarafından yapılacak olan toplantı heyecanla bekleniyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Temmuz 2023 Fed faiz toplantısı ne zaman? Fed faiz beklentisi ne?

TEMMUZ 2023 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

Fed'in temmuz toplantısında politikasında 25 baz puanlık artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor ancak bankanın bundan sonra ikilemlerle dolu bir döneme de girebileceği tahmin ediliyor.,

Son açıklanan enflasyon verisinin umut verici olmasıyla bankanın sıkı para politikasına son verebileceğine yönelik öngörülerin fiyatlanmasına karşın enflasyonun hala yüksek seviyede bulunması ve yüzde 2 hedefine ulaşma konusuna ilişkin soru işaretleri devam ediyor.

İş gücü piyasası da bu belirsizlik ve ikilemleri tetikliyor. ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 209 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,7'den 3,6'ya gerilemişti.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılayamamasına karşın iş gücü piyasasının hala güçlü seyrettiğini, Fed yetkililerinin sıkı para politikasını devam ettirmeye kararlı olabileceklerini belirterek, ülkedeki özel sektör istihdamı verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Temmuz ile biten haftada 228 bine gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesine inmişti. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısındaki gerilemenin ardından soru işaretlerinin daha fazla arttığını belirten analistler, ABD'de haftalık işsizlik başvurularındaki beklenmedik düşüşün daha güçlü bir istihdam raporuna işaret ettiğini söyledi.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Fed'in politika faizini 25 baz puan artıracağı öngörüsünde bulundu.