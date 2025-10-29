Ekim 2025 FED faiz kararı, dolar, altın, borsa ve kripto para piyasaları üzerinde doğrudan etkili olacağı için yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez Bankası’nın (FED) ekim ayı faiz kararı toplantısı için tarih belli oldu.

Buna göre; Ekim ayı FED faiz kararı 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yapılacak toplantılarının ardından 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 21.00’de kritik faiz kararı açıklanacak.

ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün alacağı para politikası kararlarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu akşam politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu günün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla yurt içinde piyasalar kapalı. Analistler, yurt dışında Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin azalabileceği beklentisi ve Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik artan iyimserlikler küresel piyasalarda risk iştahı arttırdı.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında, Fed'in 28-29 Ekim'de politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralık ayındaki toplantıda da gevşemeye devam edeceğine yönelik tahminler güçlü kaldı.