Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Eylül 2023 Fed faiz beklentisi ne?

Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:24

Güncelleme: 20.09.2023 - 11:24

Eylül 2023 Fed faiz kararı merakla bekleniyor. Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi. Fed'in para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti. Piyasaların gözü Başkan Jerome Powel tarafından yapılacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, PPK toplantısının ardından açıklanacak. ABD Para Politikası Kurulu tarafından yapılacak olan toplantı heyecanla bekleniyor.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Fed faiz kararı toplantısı 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak. Fed faiz kararı 20 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.

EYLÜL 2023 FED FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Para piyasalarında, Fed'in bugün gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılmasına karşın yılın geri kalanında nasıl bir yol izleyeceğine dair belirsizlik sürüyor.

Analistler, toplantı sonrası politika metni ve Powell'ın yapacağı açıklamalarda, Banka'nın gelecek dönemde nasıl adımlar atacağına ilişkin sinyallerin aranacağını söyledi.

Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına yönelik endişelerin arttığını belirten analistler, 10 yıllık ABD hazine tahvil getirilerinin de Kasım 2007'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunduğuna dikkat çekti.

Analistler, arz endişeleriyle yaklaşık son 10 ayın en yüksek seviyelerinde seyreden petrol fiyatlarının, küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadelesini daha da karmaşık hale getirebileceğini vurguladı.

Yükselen petrol fiyatlarının, hem enflasyonu artırdığını hem de ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu belirten analistler, bu durumun 1970'lerin ortasında ABD'nin resesyona girmesinde büyük rol oynadığını hatırlattı.