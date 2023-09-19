Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Eylül Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı beklentisi...

Yayınlanma: 19.09.2023 - 13:37

Güncelleme: 19.09.2023 - 13:37

Eylül ayı ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı merakla bekleniyor. Fed faiz kararı toplantısı ne zaman? 2023 Eylül Fed faiz kararı ne olacak?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed faiz kararı toplantısı 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed faiz kararı 20 Eylül 2023 Çarşamba 21.00'de açıklanacak.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler bir taraftan ülke ekonomisinin iyiye gittiğini ortaya koyarken diğer taraftan da enflasyonist baskıların hala devam ettiğini gösterdi.

Analistler, resesyon endişelerinin azalmasına karşın özellikle enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonist endişeleri tetiklediğini ve bunun Fed'in bundan sonraki politikalarını etkileyebileceğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, ABD'de çekirdek enflasyonun kademeli olarak düştüğünü ve iş gücü piyasasındaki güçlü duruşun sürdüğüne dikkati çekti.

Analistler, enflasyonist baskılarla para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını ifade etti.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a düşürdü.

Uluslararası Para Fonu ise (IMF) küresel borcun, geçen yıl Kovid-19 salgını öncesi seviyelerinin önemli ölçüde üzerinde kaldığını belirterek, uzun süreli yükseliş trendine geri dönebileceğini bildirdi. Açıklamada, küresel borcun 235 trilyon dolar ile 2021'deki seviyesinin 200 milyar dolar üzerinde gerçekleştiği kaydedildi.

Kripto para piyasalarına bakıldığında, bir süre önce iflas eden kripto para borsası FTX'in mahkeme kararıyla kripto para varlıklarını tasfiye edebileceği duyuruldu. Böylece FTX'in haftada 100 milyon dolara kadar kripto para satmasına izin verilmiş oldu.

Öte yandan, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimi ve ihracatındaki kısıtlamaları yıl sonuna kadar uzattığını açıklamasının ardından Brent petrolün varil fiyatındaki yükseliş ivme kazanırken, dün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) açıkladığı aylık raporda petrol açığının oluşabileceği beklentisine yer vermesi fiyatları yukarı yönlü destekleyen başka bir etken oldu.

Enerji Ajansı'nın (IEA) açıkladığı ağustos ayına ilişkin küresel petrol piyasası raporuna göre, OPEC+ grubunun en büyük üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın günlük yaklaşık 1,3 milyon varil kesintiyi yıl sonuna kadar uzatacağını duyurması, piyasaları ciddi bir arz açığıyla karşı karşıya getirdi.

Arz endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 3,4 artışla 93,2 dolardan tamamladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yaklaşık 6 baz puan artışla 4,32'den tamamladı. Altının ons fiyatı ise haftayı yüzde 0,3 artışla 1.926 dolardan kapattı.

Dolar endeksi yükseliş eğilimini üst üste 9. haftaya taşıyarak geçen hafta yüzde 0,2 yükselişle 105,3 seviyesine çıktı.