Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed Eylül ayında faiz indirimi yapacak mı?

Bugün küresel piyasalarda Fed hareketliliği başladı. Bu ay faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, analistler indirimin 25 mi yoksa 50 baz puan mı olacağı konusunda tartışıyor. Peki, Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed Eylül ayında faiz indirimi yapacak mı?

Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed Eylül ayında faiz indirimi yapacak mı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:47

Fed'in beklendiği gibi faiz indirimine gitmesi ile 19 Eylül'de açıklanacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararının etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed Eylül ayında faiz indirimi yapacak mı?

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da Eylül ayı faiz kararı açıklanacak.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN YEŞİL IŞIK GELDİ!

Para politikası ayarlaması için zamanın geldiğini dile getiren Fed Başkanı Jerome  Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Powell, politika faizinin mevcut seviyesinin, iş gücü piyasası koşullarında istenmeyen daha fazla zayıflama riski de dahil olmak üzere karşılaşılabilecek her türlü riske yanıt vermek için yeterli alan sağladığını söyledi.


Etiketler: #Fed faiz kararı #fed

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