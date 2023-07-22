İnsanların iki ayak üzerinde yürümeyi nasıl öğrendiği keşfedildi

Yayınlanma: 22.07.2023 - 11:55

Güncelleme: 22.07.2023 - 12:21

Columbia ve Texas üniversitelerinden araştırmacılar, ilk insanların maymunlar gibi eklemlere dayalı koşuşturmadan dik yürümeye geçişini mümkün kılan genetik değişiklikler hakkında yeni bir çalışmaya imza attı.

Science dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar, artritle (eklemlerde kızarıklık ve şişlik) ile ilişkili DNA dizilimindeki kalıcı değişiklikleri de tespit ederek, doktorların artık bu hastalığa yakalanma riskine dair daha isabetli tetkikler yapabileceğini açıkladı.

Columbia Üniversitesi'nden Tarjinder Singh, "ABD'de yetişkin engelliliğinin önde gelen nedenleri olan kalça, diz ve sırt artriti ile ilişkili genetik varyantları ve iskelet özelliklerini de belirledik" ifadelerini kullandı.

31 BİNDEN FAZLA RÖNTGEN İNCELENDİ

Çalışma için araştırmacılar, 500 binden fazla İngiliz vatandaşının tıbbi kayıtlarını içeren çevrimiçi bir veri tabanı olan UK Biobank'tan 31 binden fazla tüm vücut röntgenini analiz etti.

Araştırmacılar, genom çapında ilişkilendirme çalışmaları olarak bilinen ve bilim insanlarının belirli bir durum veya özellik ile bağlantılı genleri tanımladığı bir yaklaşımı kullanarak, genomdaki insan iskeleti ile ilişkili alanları (DNA'nın tamamını) merceğine aldı. Çalışma sonucunda, genomda iskelet oranlarını kontrol eden 145 nokta bulunduğu tespit edildi.

"İLK GENOMİK KANIT"

Teksas Üniversitesi'nden Vagheesh Narasimhan, "Gördüğümüz şey, iskelet oranlarını etkileyen genetik varyantlar üzerinde seçici bir baskı olduğuna ve eklem tabanlı yürümeden iki ayaklılığa geçişe olanak sağladığına dair ilk genomik kanıttır" dedi.