Gözler Fed'in açıklayacağı faiz kararında: Ne zaman açıklayacak?

FED'in faiz kararı küresel piyasalarda merakla beklenmeye devam ediyor. ABD'de yaşanan banka iflaslarının ardından FED'in açıklayacağı faiz kararı büyük önem arz ediyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 07:00
Gözler Fed'in açıklayacağı faiz kararında: Ne zaman açıklayacak?
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Piyasaların gözü Başkan Jerome Powel tarafından yapılacak olan ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrildi. Amerika'da banka iflaslarının ardından FED'in açıklayacağı faiz kararı merakla bekleniyor.

Yılın ilk FED faiz kararı toplantısında ABD Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,50-4,75 aralığına çıkarmıştı.

FED faiz kararı toplantısı dün başladı.

Faiz kararı 22 Mart Çarşamba (bu akşam) günü saat 21.00'de duyurulacak.

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, 22 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının yüzde 25 ihtimalle olasılık dahilinde olduğunu kaydederek, Powell'ın açıklamalarında konuya ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü hatırlatan analistler, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin de söz konusu beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.


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