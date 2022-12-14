Fed faiz toplantısı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed faiz beklentisi ne?
Küresel piyasalarda gözler bugün ABD'den gelecek Fed faiz kararına çevrildi. Fed faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Powell’ın açıklamasıyla öğrenilecek. Peki, Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed toplantısı ne zaman? 2022 Aralık Fed faiz kararı beklentisi nedir?
Gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Yılın 8. ve son Fed faiz kararı toplantısından çıkacak olan karar merakla bekleniyor. Doların seyrini belirleyecek olan Fed faiz kararı toplantısı sabırsızlıkla bekleniyor.
ARALIK AYI FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Fed toplantısı 13-14 Aralık'ta yapılacak.
FED FAİZ KARARI HANGİ GÜN AÇIKLAYACAK?
Faiz kararı 14 Aralık akşamı saat 22:00'de belli olacak. FED Başkanı Jerome Powell 22:30'da basın toplantısı gerçekleşecek.
ARALIK AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NE?
ABD'de dün açıklanan verilere göre, ekimde yüzde 7,7 düzeyinde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artış, kasımda yüzde 7,1'e gerileyerek üst üste ikinci ayında da yavaşlama kaydetti. TÜFE'deki aylık artış oranı da ekimde bulunduğu yüzde 0,4 seviyesinden kasımda yüzde 0,1'e indi.
Beklentilerin altında kalan veriler, enflasyonda en kötünün geride kaldığı umutlarını artırırken, bu akşam saat 22.00'de açıklanacak FOMC toplantısından çıkacak kararlar bekleniyor. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmelerde para politikasının seyrine dair ipuçları arayacak olan yatırımcılar, Fed üyelerinin projeksiyonlarını içeren nihai faiz oranına ilişkin grafikten de sıkılaşmanın ne kadar süreceğine dair belirsizlikleri gidermeye çalışacak.
Piyasalarda, halihazırda yüzde 3,75-4,00 bandında bulunan federal fon oranının, 50 baz puan artırılmasına yüzde 80 ile daha yüksek ihtimal veriliyor. Üyelerin bir önceki projeksiyonlarında 2023 sonu için işaret ettiği yüzde 4,50-4,75 bandındaki faiz oranı seviyesinin de 50 baz puan yukarı güncellenmesi bekleniyor.
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