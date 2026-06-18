Fed'in faiz kararı emtia piyasasını vurdu: Altın, gümüş ve petrol sert düştü

ABD Merkez Bankası (Fed) yönetiminin politika faizini yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit tutmasına rağmen faiz artışı opsiyonunu gündemde bırakması, küresel emtia piyasalarında sert satışları beraberinde getirdi. Kararın ardından güçlenen dolar endeksi, ham madde fiyatları üzerinde baskı oluştururken ons altın yüzde 2 düşüşle 4.318 dolar seviyesine geriledi. Endüstriyel metaller tarafında gümüş kontratları yüzde 2,85 değer kaybetti. Küresel büyüme endişelerinin artmasıyla Brent petrol fiyatı da yüzde 2,06 düşerek 77,91 dolara indi.

Yeni yönetimin para politikasında daha sıkı bir çerçeveye yönelmesi ve iletişim stratejisinde sadeleşmeye gitmesi, makroekonomik eksen değişimini hızlandırdı. Yatırım fonlarının emtia ağırlıklı portföylerini azaltarak nakde yönelmesi, piyasalarda satış baskısını artırdı. Fiyat istikrarına yönelik sıkı duruş mesajları, emtia piyasalarındaki spekülatif pozisyonların çözülmesine neden olurken dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş bu hareketi destekledi.

DEĞERLİ METALLERDE FAİZ BASKISI ARTIYOR

Faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi ve bazı Fed üyelerinin ek sıkılaşma ihtimaline dikkat çekmesi, faiz getirisi bulunmayan değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Ons altın, 4.400 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını kaybederek yüzde 2 düşüşle 4.318 dolara geriledi.

Gümüş tarafında ise düşüş daha sert gerçekleşti. Ons gümüş fiyatı yüzde 2,85 değer kaybederek 69,26 dolar seviyesine indi. Küresel finansal sıkılaşmanın sanayi üretimi üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler, düşüşü derinleştiren ana unsurlar arasında yer aldı.

ENERJİ PİYASALARINDA GERİLEME

Küresel borçlanma maliyetlerindeki artışın ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağı ve enerji talebini düşüreceği beklentisi, petrol fiyatlarını aşağı çekti. Brent petrol, yüzde 2,06 gerileyerek 77,91 dolar seviyesinde günü tamamladı.

Fiyatlardaki düşüşte küresel talep görünümündeki zayıflamanın yanı sıra arz tarafına ilişkin bazı geçici uzlaşı adımları da etkili oldu.

DOLAR GÜÇLENMESİ EMTİA ÜZERİNDE BASKI YARATIYOR

ABD dolar endeksindeki yükseliş ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki artış, dolar bazlı emtia fiyatlarını baskıladı. Güçlenen dolar nedeniyle bakır, nikel ve tarımsal emtialarda da zayıf görünüm öne çıktı.

Piyasalardaki bu yön değişimi, Fed’in yeni politika döneminin küresel emtia talebi üzerinde kısa vadede baskı oluşturabileceğine işaret ediyor.