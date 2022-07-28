Fed kararı sonrası: Dolar ne kadar oldu? (28 Temmuz 2022)

28 Temmuz 2022 Perşembe, 09:07

Yatırımcıların yakından izlediği Fed dün politika faizini 75 baz puan yükseltti ve enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğini belirtti. Fed sonrası piyasalar bugün Merkez Bankası'nın yılın üçüncü enflasyon raporundaki tahmin revizyonlarını ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ekonomiye ilişkin açıklamalarını takip edilecek.

TCMB'nin bugün yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42.8'den yükselteceğine kesin gözüyle bakılıyor ancak piyasanın yüzde 70 olan beklentisine ne kadar yaklaşacağı ise bilinmiyor.

Banka daha önceki enflasyon tahminleri revizyonlarında piyasa tahminlerinden oldukça düşük seviyeleri tercih etmişti.

Tera Yatırım "enflasyon beklentileri yukarı revize edilse bile para politikasında bir sıkılaşma beklentisi içinde yakın dönem için olmayacağız" dedi.

Öte yandan bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları döviz politikasının orta vadede sürdürebilirliği, düşük rezevler ve TL'nin sürekli değer kaybı piyasalardaki ana endişe konusu olmayı sürdürüyor.

Bugün açıklanacak geçen haftaya ilişkin rezerv verilerinde net rezervin 7 milyar dolara doğru sınırlı artış , toplam rezervlerde ise 99 milyar dolara doğru sınırlı düşüş hesaplıyorlar. Net rezervler 2002 diplerinde, piyasanın TCMB sahipliğindeki dövizi gösterdiğinden daha yakından takip ettiği swap hariç döviz rezervleri ise eksi 55 milyar dolarda.

TCMB'nin yüksek enflasyon nedeniyle oluşan etkilere faizleri artırarak değil makro ihtiyati tedbirlere yanıt verdiğinden önümüzdeki dönem uygulamalar için bugün verilebilecek mesajlar da takip edilecek.

TL SÜREKLİ DEĞER KAYBEDİYOR

Geçen yıl da yüzde 40 üzerinde değer kaybeden TL, Nisan sonundan Haziran sonunda BDDK kredi kısıtlama kararına kadar aralıksız değer kaybetmiş ve dolar/TL bu dönemde 14.8'lerden 17.5'e kadar yükselmişti.

BDDK kararıyla kur geçici olarak 16'ya kadar gerilese de TL tekrar değer kaybetmeye başladı. TL son haftalarda günlük yüzde 0.3-0.5 değer kaybı yaşıyor.

Dolar/TL geçen haftayı 17.76 seviyesinden tamamladı. Kur bu sabah saat 08.15'te güne 17.86/17.89 seviyesinden başladı. Dolar/TL dün 20 Aralık'tan beri yeni zirve olan 17.9350'ye dün yükseldi. Şu an Dolar/TL 17.91 bandında işlem görüyor.

Bu verilere göre TL'nin dolar karşısında Nisan başından beri değer kaybı yüzde 17'yi yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26'yi geçmiş durumda.

Piyasalarda ayrıca bugünlerde başlayan ve Ağustos'ta yaklaşık 20 milyar dolar değerinde tahmin edilen, kurumsallara ait kur korumalı mevduat (KKM) dönüşlerinin yeni döviz talebi yaratıp yaratmayacağı da izleniyor. KKM'nin kurumsalların dövizden TL'ye geçerek açtığı mevduattan oluşan bölümü TCMB'nin sorumluğunda ve rezervlere yılbaşında önemli bir katkı sağladı.

Kavcıoğlu'nun Cuma günü İSO'da finansmana erişimi de konu alacak konuşması da piyasada takip edecek.