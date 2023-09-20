Son dakika... Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 21:01

Güncelleme: 20.09.2023 - 21:21

ABD Merkez Bankası (Fed) küresel piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, politika faiz aralığını yüzde 5,25-5,50’de tuttu.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi de politika faiz aralığının bu seviyede tutulması yönündeydi.

BİR FAİZ ARTIŞI DAHA BEKLENİYOR

Fed bu yıla ilişkin yönlendirmesinde de piyasa beklentilerine paralel bir sinyal verdi. Fed yetkilileri bu yıl için bir artış daha öngördü. 19 üyeden 12'si bu yıl bir faiz artışı daha beklediklerine işaret etti.

Karar metninde yetkililerin "uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını" belirleyeceğini vurgulayan ifade tekrarlandı.