Son dakika... Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... Amerikan Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

AA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 21:01
Son dakika... Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Abone Ol google-news

ABD Merkez Bankası (Fed) küresel piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, politika faiz aralığını yüzde 5,25-5,50’de tuttu.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi de politika faiz aralığının bu seviyede tutulması yönündeydi.

BİR FAİZ ARTIŞI DAHA BEKLENİYOR

Fed bu yıla ilişkin yönlendirmesinde de piyasa beklentilerine paralel bir sinyal verdi. Fed yetkilileri bu yıl için bir artış daha öngördü. 19 üyeden 12'si bu yıl bir faiz artışı daha beklediklerine işaret etti.

Karar metninde yetkililerin "uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını" belirleyeceğini vurgulayan ifade tekrarlandı.


Player Alanı
ABD Merkez Bankası ekonomi faiz artışı Faiz kararı işaret küresel piyasa Küresel piyasalar merkez bankası tekrar

İlgili Haberler

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı ne zaman? Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Eylül 2023 faiz beklentisi...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı ne zaman? Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Eylül 2023 faiz beklentisi...

En Çok Okunan Haberler