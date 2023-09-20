Son dakika... Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika haberi... Amerikan Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası (Fed) küresel piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, politika faiz aralığını yüzde 5,25-5,50’de tuttu.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi de politika faiz aralığının bu seviyede tutulması yönündeydi.
BİR FAİZ ARTIŞI DAHA BEKLENİYOR
Fed bu yıla ilişkin yönlendirmesinde de piyasa beklentilerine paralel bir sinyal verdi. Fed yetkilileri bu yıl için bir artış daha öngördü. 19 üyeden 12'si bu yıl bir faiz artışı daha beklediklerine işaret etti.
Karar metninde yetkililerin "uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını" belirleyeceğini vurgulayan ifade tekrarlandı.
Player Alanı
ABD Merkez Bankası ekonomi faiz artışı Faiz kararı işaret küresel piyasa Küresel piyasalar merkez bankası tekrar
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol yasağı genişletildi! Buralarda içilemeyecek...
- Haber hesaplarının yöneticilerine gözaltı
- Muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını saydı
- Halka arzlarda şikayet yağmuru
- Adayını açıkladı, CHP'ye yüklendi
- 'Seçimden sonra değiştirdi...'
- Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapmıştı, yakalandı
- Filenin Sultanları Arjantin'i devirdi!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Veysel Şahin' sorusu
- 'Minik serçe' parayı az buldu