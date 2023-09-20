Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı ne zaman? Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Eylül 2023 faiz beklentisi...

Yayınlanma: 20.09.2023 - 17:05

Güncelleme: 20.09.2023 - 17:05

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Altın ve dolar yatırımcıları tarafından merakla beklenen 2023 Eylül ayı faiz kararı öncesinde beklentinin ne yönde olduğu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor.

Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB 2023 Eylül ayı faiz beklentisi ne?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı 21 Eylül 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

TCMB 2023 EYLÜL AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE?



TCMB’nin bu hafta düzenleyeceği Para Politikası Kurulu’nda (PPK) ise politika faizinin 5 puan artışla yüzde 30'a çıkması bekleniyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında TCMB, politika faizini piyasa beklentilerinin üstünde olan 750 baz puan artışla yüzde 17,5'dan yüzde 25'e çıkarmıştı.

Beklentiler 250 baz puan artış yönündeydi.

Reuters anketine katılan 16 ekonomist ise TCMB'den bu haftaki toplantıda 5 puanlık artış bekliyor.

Tahminler yüzde 27,5 ile yüzde 31 bandında yer alıyor.