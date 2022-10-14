Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayında Fed toplantısı var mı?

Yılın 7. Fed faiz kararı toplantısından çıkacak olan karar merakla bekleniyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayında Fed toplantısı yok mu?

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 12:01
Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayında Fed toplantısı var mı?
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarının devam edeceğine yönelik beklentiler artarken, gözler Fed faiz toplantısına çevrildi. Doların seyrini belirleyecek olan Fed faiz kararı toplantısı merakla bekleniyor.

EKİM AYINDA FED TOPLANTISI VAR MI?

Fed toplantısı son olarak 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Fed takviminde Ekim 2022'de toplantı yer almıyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 98'e yükseldiğini aktaran analistler, 100 baz puanlık artırım beklentilerinin de fiyatlamalara girdiğini dile getirdi.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN? 

Fed toplantısı 1-2 Kasım'da yapılacak. 

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Faiz kararı 2 Kasım saat 21.00'de açıklanacak.


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