Yayınlanma: 13.05.2024 - 13:59

Güncelleme: 13.05.2024 - 13:59

ABD Merkez Bankası (FED), 2024 Mart ayında gösterge faiz oranını beklentiler dahilinde yüzde 5.50 olarak bırakmıştı. FED ayrıca enflasyonun geçen yıl gerilediğini ancak yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtmişti. 1 Mayıs'ta yapılan toplantı sonrası faiz kararı açıklandı. Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 5.50'de sabit bıraktı. Peki, Fed toplantısı ne zaman? FED toplantısı saat kaçta olacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı FED faiz toplantısı 11-12 Haziran'da gerçekleşecek toplantı sonrası kararının saat 21:00 - 22:00 arasında duyurulması bekleniyor.

FED TOPLANTI TARİHLERİ

11-12 Haziran 2024,

30-31 Temmuz 2024,

17-18 Eylül 2024,

6-7 Kasım 2024,

17-18 Aralık 2024