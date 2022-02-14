FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? FED'in bugünkü toplantısından çıkacak karar merak ediliyor

14 Şubat 2022 Pazartesi, 17:13

ABD’de enflasyonun son 40 yılın zirvesi olan %7,5 olarak açıklanması ile kripto para piyasaları da hareketlendi. Kripto para piyasalarını hareketlendiren bu verilerin açıklanmasından sonra Fed, bir açıklama yaptı. 11 Şubat tarihinde bir açıklama yapan FED, 14 Şubat Pazartesi günü TSİ 19.30’da olağanüstü bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.

MART AYINDAKİ TOPLANTININ TARİHİ

Fed 25-26 Ocak 2022'yle yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komitenin 8 kez toplanacağı biliniyor. İlk faiz artırımı yapılacak toplantısının ikinci toplantı olacağı yani 15-16 Mart 2022 tarihinde yapılacağı öngörülüyor.

Fed üçüncü toplantısını ise mayıs ayında gerçekleştirecek. 3-4 Mayıs 2022'de toplanacak merkez bankası dördüncü toplantısını 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde düzenleyecek.

26-27 Temmuz 2022'de beşinci toplantısını yapacak Fed'in altıncı toplantısı 20-21 Eylül, yedinci toplantısı 1-2 Kasım ve sekizinci toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.