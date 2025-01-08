Fed tutanakları açıklanıyor: Faiz indirimi beklentileri ve ekonomik belirsizlikler ne diyor?

Yayınlanma: 08.01.2025 - 14:39

Güncelleme: 08.01.2025 - 14:39

Federal Rezerv'in aralık ayı toplantısının tutanakları, daha fazla faiz indiriminin önündeki engelleri gösteriyor. Yetkililer, enflasyondaki yavaş ilerleme ve ABD ekonomisinin güçlü performansı nedeniyle faiz indiriminin şimdilik beklemede olduğunu belirtiyor. Ancak yeni gelen Trump yönetimi altında ekonomik belirsizlikler politika yapıcılar arasında temkinli bir yaklaşımı beraberinde getiriyor.

FAİZ İNDİRİMLERİ VE YENİ EKONOMİK BELİRSİZLİKLER

Fed Başkanı Jerome Powell, aralık ayı toplantısında faiz oranlarını düşürdükten sonra, bazı yetkililerin belirsizlik nedeniyle daha temkinli bir yaklaşım sergileyebileceğini ifade etti. Trump'ın ekonomi politikalarının etkisi konusunda endişeler bulunuyor. Bu belirsizlik Fed'in faiz indirimlerine nasıl yaklaşacağını belirleyecek.

FED'İN GELECEK FAİZ İNDİRİMİ PLANLARI

Tutanakların açıklanması, Fed'in faiz indirimi konusunda nasıl bir strateji izleyeceğini netleştirebilir. Eylül ayında yapılan tahminlerde yüzde bir oranında bir indirim beklenirken, Aralık toplantısının ardından sadece yarım puanlık bir indirime işaret edildi.

FAİZ ORANI TARTIŞMALARI

Citi analistleri, tutanakların daha şahin bir bakış açısını yansıtmasını bekliyor. Bu, faiz oranlarının yükseltilmesi ve enflasyonun hedeflenen yüzde 2'lik seviyeye geri döndürülmesi için yapılan tartışmaları içerebilir. Faiz indirimi hızının yavaşlatılmasının gerekçeleri de tutanaklarda ele alınacak.

İSTİHDAM VERİLERİ VE EKONOMİK İSTİKRAR

Ekonomik veriler büyümenin yüzde 2'nin üzerinde seyrettiğini ve işsizlik oranının düşük kaldığını gösteriyor. Fed yetkilileri, verilerde net bir değişiklik gözlemlenene kadar daha fazla faiz indirimi yapılması için acele etmeyeceklerini belirtiyor. Cuma günü açıklanacak olan yeni istihdam verileri, ekonomik gücün devam ettiğine dair ipuçları verebilir.

BİLANÇO AZALTMA VE FAİZ ARTIRIMI SÜRECİ

Fed'in bilançosunu küçültme çabalarının 2025 yılında sonlanması bekleniyor. Tutanaklar, bu süreçle ilgili yeni bilgiler sunabilir ve faiz artırma stratejisinin gelecekteki yönü hakkında ipuçları verebilir.