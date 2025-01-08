SGK'den yemek kartı açıklaması: Başka amaçlarda kullanılması halinde...
SGK, yemek kartı kullanımında yaptığı yeni düzenlemeyle, kartların sadece yemek alımı için kullanılacağını ve diğer harcamaların prim hesaplamasına dahil edilmeyeceğini duyurdu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yemek kartlarının kullanımıyla ilgili, "Yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL’lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır" açıklamasını yaptı.
SGK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir."
"Yemek kartı/çeki/kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL’lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır."
Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecek. pic.twitter.com/LtvoMitsg0— SGK (@sgksosyalmedya) January 8, 2025
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