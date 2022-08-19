Fed üyelerinden faiz için farklı mesajlar

19 Ağustos 2022 Cuma, 09:52

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, dün Fed'in yüksek seyrine devam eden enflasyonu kontrol altına almak için faizleri artırmaya devam etmesi gerektiğini belirtti, ancak bu artırımların ne büyüklükte ve hızda gerçekleştirileceği konularında fikir birliği sağlanmış değil.

Uzun süredir hızla yükselen fiyat baskıları karşısında daha katı önlemler alınmasını destekleyen St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ekonominin güçlenmesi göz önüne alındığında Eylül'de 75 baz puan büyüklüğünde bir faiz artırımına yakın olduğunu söyledi.

"FAİZ ARTIRIMLARININ NEDEN GELECEK YILA SARKMASINA İZİN VERELİM ANLAMIYORUM"

Eylül'de de 75 baz puan artırıma gidilmesi durumunda Fed faizleri art arda üç kez 75 baz puan yükseltmiş olacak.

Wall Street Journal'a konuşan Bullard, politika faizini yıl sonuna kadar Fed'in hedeflediği yüzde 3.75- yüzde 4 aralığına çıkarmak istediğini belirtti ve "Faiz artırımlarının neden gelecek yıla sarkmasına izin verelim anlamıyorum" dedi.

Şu anda politika faizi yüzde 2.25-yüzde 2.50 aralığında bulunuyor.

Bullard'ın açıklamalarından önce, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, kısa vadeli faizleri yıl sonuna kadar %3'ün biraz üzerine çıkarmak, 2023'de ise daha da yükseltmek için Eylül'de faizleri 50 ya da 75 baz puan artırmanın "makul" olacağını belirtti.

CNN International'a konuşan Daly, faiz artırımlarının hızının son aylarda keskin büyümeye işaret eden istihdam verilerine ve enflasyona bağlı olacağını belirtti.

Daly, küresel ekonomide görülen yavaşlama göz önüne alındığında "bu durumu dikkate almak ve politikayı gereğinden fazla uygulamadığımızdan emin olmak durumundayız" dedi.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI BEKLENİYOR

Fed Başkanı Jerome Powell'ın 26 Ağustos'ta küresel merkez bankaları konferansında gerçekleştireceği ve ekonomik görünümü değerlendireceği konuşmanın Fed'in gelecek aylarda atacağı adımlara dair daha fazla ipucu vermesi bekleniyor.

Powell, geçen ay Fed'in Eylül'deki toplantısında "beklenmedik derecede büyük" bir faiz artırımına daha açık kapı bırakmış, ancak yetkililere faiz artırımlarının ekonomiyi nasıl etkilediğini değerlendirmeleri için zaman tanımak için "artış hızını azaltmanın belli bir noktada uygun hâle geleceğini" belirtmişti.

Ayrı bir etkinlikte konuşan Kansas City Fed Başkanı Esther George merkez bankası yetkilileriyle faizleri ne hızda artıracakları konusunu değerlendirmeye devam edeceklerini, ancak enflasyonun düşme eğilimine girdiğinden "tamamen emin olmadan" para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Sıkılaştırma yanlısı yetkililerden olan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de Fed'in enflasyonu "derhal" düşürmesi gerektiğini ifade etti ve "Mevcut soru enflasyonu resesyonu tetiklemeden düşürüp düşüremeyeceğimiz. Benim bu soruya cevabım, bilmiyorum" dedi.duğunu söyledi. Haziran'da açıklanan Fed üyeleri medyan tahminlerine göre yıl sonunda Fed politika faizinin yüzde 3,25-3,50’de olması bekleniyor. Bu tahminler Eylül ayındaki toplantıda güncellenecek.