Altında Fed etkisi: Gram altın, Cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (18 Ağustos 2022)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.018 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 1.017,1 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.018 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.670 lira, Cumhuriyet altını da 6.820 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.762 dolardan işlem görüyor.
Analistler, dün yayımlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzdaki toplantı tutanaklarının, enflasyon düşene kadar faiz artırımlarının süreceğinin sinyalini vermesiyle altının ons fiyatının gerilediğini söyledi.
GÖZLER FAİZ KARARINDA
Yurt içi piyasaların bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandığını aktaran analistler, veri gündeminde ise Euro bölgesinde enflasyon ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satışlarının öne çıktığını kaydetti.
Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından izleneceğini vurgulayarak teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin yüzde 14 düzeyinde bulunan politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını öngörüyor.
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