FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları için büyük önem arz eden FED faiz kararının haziran ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 15:48
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?
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Haziran ayı FED faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. Küresel piyasalarda yatırımları bulunan binlerce yatırımcı, FED'in faizi ne zaman indirmeye başlayacağını merak ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 12 Haziran 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Enflasyon ve perakende satış verilerinin ardından Fed'in faiz indirimlerine eylül ayında başlayabileceğine dair beklentilerin artmasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. ABD'de 15 Mayıs açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. TÜFE, mart ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 artmıştı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 olmuştu. Analistler, tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını belirtti.


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