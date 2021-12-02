Fed'den enflasyon açıklaması

02 Aralık 2021 Perşembe, 09:35

Kongre'de ABD'li vekillere bilgi veren ve sorularını yanıtlayan Powell, Fed'in Aralık ayındaki toplantıda varlık alımlarının daha önce açıklanandan önce bir tarihte bitirilmesini ele alacağını tekrar ifade etti.

Varlık alımlarının daha erken sona ermesi sıfıra yakın düzeydeki faizlerin tahmin edilenden daha erken artırılacağına işaret ediyor.

ENFLASYON RİSKİ ARTTI



Powell bir önceki günkü açıklamalarında tedarik zincirindeki sorunların ortadan kalkmasıyla birlikte enflasyonun "anlamlı şekilde" aşağı gelmesinin gelecek yılın ortasını bulacağını, ancak "yüksek enflasyon risklerinin" arttığını ifade etmişti.

''HER ÇEŞİT SENARYOYA KARŞI...''

Powell dünkü konuşmasında ise, "Sadece en olası senaryoya değil, makul her çeşit senaryoya karşı para politikasını kullanabilmeliyiz" dedi.