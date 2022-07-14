Fed’den tarihi yüksek faiz artış beklentisi

14 Temmuz 2022 Perşembe, 09:10

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonla mücadele etmek için 100 baz puanlık faiz artışına gitmesi ihtimali güçlendi.

Dün açıklanan veriler ABD'de tüketici fiyatlarının Haziran ayında yıllık bazda yüzde 9.1 ile beklentilerin üzerinde arttığına işaret ederken Reuters anketine katılan analistler enflasyonun yıllık bazda yüzde 8.8 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyorlardı.

"HER ŞEY MÜMKÜN"

Gazetecilerin 100bp'lik artışın olası olup olmadığını sorması üzerine Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic "Her şey mümkün" dedi.

Bostic "Bugün (dün) açıklanan veriler gidişatın iyi olmadığına işaret ediyor... Ne denli bir değişikliğe gidilmesi gerektiği ise bir sonraki soru" dedi.

Bostic 26-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Fed'in bir sonraki politika toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gidilmesini destekleyen üyeler arasındaydı.

CME Group kontratlarının analizlerine göre Fed faiz vadeli kontratları Fed'in politika faizinde 100 baz puan artış yapmasına yaklaşık yüzde 80 ihtimal veriyor.

Enflasyon raporundan önce fiyatlama yapılan oran dokuzda bir seviyesindeydi.