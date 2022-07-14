Fed’den tarihi yüksek faiz artış beklentisi
Fed yetkilileri enflasyonun yüzde 9.1’e yükseldiği ortamda bu ay 100 baz puanlık faiz artışını tartışabilir. Bankanın bu ayki ve eylül ayındaki toplantıda en az 75’er baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonla mücadele etmek için 100 baz puanlık faiz artışına gitmesi ihtimali güçlendi.
Dün açıklanan veriler ABD'de tüketici fiyatlarının Haziran ayında yıllık bazda yüzde 9.1 ile beklentilerin üzerinde arttığına işaret ederken Reuters anketine katılan analistler enflasyonun yıllık bazda yüzde 8.8 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyorlardı.
"HER ŞEY MÜMKÜN"
Gazetecilerin 100bp'lik artışın olası olup olmadığını sorması üzerine Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic "Her şey mümkün" dedi.
Bostic "Bugün (dün) açıklanan veriler gidişatın iyi olmadığına işaret ediyor... Ne denli bir değişikliğe gidilmesi gerektiği ise bir sonraki soru" dedi.
Bostic 26-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Fed'in bir sonraki politika toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gidilmesini destekleyen üyeler arasındaydı.
CME Group kontratlarının analizlerine göre Fed faiz vadeli kontratları Fed'in politika faizinde 100 baz puan artış yapmasına yaklaşık yüzde 80 ihtimal veriyor.
Enflasyon raporundan önce fiyatlama yapılan oran dokuzda bir seviyesindeydi.
Video Haberler
- Polise saldıranlar hakkında karar
- Kilometrelerce yoluna devam etti
- Çeşme'deki yangın kısmen kontrol altına alındı
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın
- Yangın sürüyor, askerler evlerin önünde nöbette
- 'İnsanlar uçağa kafa attı'
- “Batmaya mahkumuz, çalışırken batıyoruz”
- Kadıköy'deki görüntüler için harekete geçildi
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Alaçatı'da yangın: Otoyol kapatıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- 'Yerle bir eder, yakasına yapışırım!'
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Pyongyang'dan Luhansk ve Donetsk adımı
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Datça'da ciğerlerimiz yanıyor!
- Türkiye'ye yeni vize kısıtlamaları
- 'Birden fazla itiraf var...'
- Bilet Kamil Koç, otobüs isimsiz
- 'Hazırlığa başladı, masasında dosyalar var'