İsviçreli raket Roger Federer: 'Tenise ihtiyacım yok'

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 21:20

Efsane raket Roger Federer spor sonrası hayatı hakkında konuştu.

Bu yıl Wimbledon'a katılmayan 20 kez grand slam şampiyonu Federer, 1997’den bu yana ilk kez ATP sıralamasında ilk 1000’de yer almadı.

"TENİSE İHTİYACIM YOK"

Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad’a konuşan İsviçreli raket, zamanı geldiğinde durmaya hazır olacağını belirtti ve açıklamalarda bulundu:

“Ben kazanma aşığıyım ama artık rekabetçi değilseniz durmanız en iyisidir. Tenise ihtiyacımın olduğunu düşünmüyorum. Oğlum bir şeyi doğru yaptığında ve kızım eve iyi not alarak geldiğinde mutlu oluyorum. Tenis benim kimliğimin bir parçası ama bütün kimliğim değil. Ben başarılı olmayı ve başarılı kalmayı istiyorum. Bu iş için çok enerji verdim belki de bazen vermem gerekenden fazlasını verdim ancak bu spor dışında da olabilecek bir şey. Profesyonel kariyerimin sonsuza dek sürmeyeceğini biliyorum ve bu benim için sorun değil.”

EYLÜL AYINDA GERİ DÖNÜYOR

Federer, All England Club’daki karşılaşmaları seyirci olarak izlemenin garip olduğunu itiraf etti. Tecrübeli raket, çok zor ve yorucu bir tur programına bağlı kalmadığı için büyük bir özgürlük hissettiğini belirterek şunları söyledi:

“1998’den beri Wimbledon’da yer aldığım için bu yıl oynamamak ve maçları televizyondan seyretmek benim için çok garipti. Baya uzun süredir bu yoldayım. Biraz huzurlu olabilmek ve bir yerde daha sık kalabilmek çok güzeldi. Bu daha önce koronavirüs zamanında yaşanmıştı. Bu durum bana seyahatlerimi titizlilikle düzenleme şansı ve bir şeyi geri verdi; Birçok arkadaşım hep beni görmeye gelirdi şimdi bu durumu tersine çevirip bende onları görmeye gidebiliyorum.”

“Tenis yolculuğu programı özellikle bu organizasyona çocukları da dahil edince aşırı yoğun olurdu. Onlar her ne kadar seyahat etmeyi özleseler de buna şimdilik bir ara vermek onlar için de iyi oldu. Dünyanın her tarafından arkadaşlarımız var ve onlar için bir rutinimizde gelişmişti ancak bu ara nedeniyle New York ve Melbourne’deki arkadaşlarımızı birkaç yıldır göremiyoruz. Bazen dünyayı gezmeyi özlüyoruz ve tabii ki sporu da özlüyorum ama aynı zamanda hayatı evde normal bir şekilde yaşamanın iyi olduğunu hissediyorum.”

20 kez grand slam şampiyonu olan Roger Federer; eylül ayında Laver Kupası’nda, bir ay sonrasında ise Basel’de oynanacak İsviçre Kapalı tenis turnuvasında kortlara geri dönecek. Ancak 40 yaşındaki İsviçreli raketin kariyerinin önceki yıllarındaki gibi çok büyük seviyeye ulaşması pek olası gözükmüyor.