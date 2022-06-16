Fed'in faiz artışından sonra Brezilya da faiz artırımına gitti

16 Haziran 2022 Perşembe, 09:33

Brezilya Merkez Bankası politika faizi Selic oranını 50 baz puan artışla yüzde 13,25 seviyesine çıkardı. Ekonomistlerin beklentisi de bu yöndeydi.

Banka ağustos ayında da 50 baz puan ya da daha düşük oranda faiz artırılacağı sinyalini verdi.

Son yapılan faiz artışıyla birlikte banka mart 2021'den bu yana 11,25 puanlık faiz artışı gerçekleştirmiş oldu.

Ülkede gıda ve enerji fiyatları nedeniyle eylül ayından bu yana enflasyon yüzde 10'un üzerinde seyrediyordu.

Eski Merkez Bankası Direktörü Reinaldo le Grazie yorumda Brezilya Merkez Bankası'nın faiz artış sürecini durdurmak istediğini ancak enflasyon gelişmelerinin buna izin vermediğini belirtti.