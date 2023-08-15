Fed'in faiz indirimi için tarih verildi

Yayınlanma: 15.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 15.08.2023 - 07:00

Goldman Sachs ekonomistleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını önümüzdeki 2024 Haziran sonuna kadar düşürmeye başlayacağını öngörüyor.

Fed'in bu noktadan itibaren kademeli olarak üç ayda bir indirime gideceği de tahmin ediliyor.

Dünya Gazetesi'nin derlediği habere göre, aralarında Jan Hatzius ve David Mericle'nin de bulunduğu Goldman ekonomistleri Pazar günü yayınladıkları bir notta, "Tahminimizdeki indirimler, enflasyon hedefe yaklaştığında fon oranını kısıtlayıcı bir seviyeden normalleştirme arzusundan kaynaklanıyor" dedi.

25 BAZ PUANLIK İNDİRİM

Goldman ekibi şimdilik faiz indirimlerinin 2024'ün ikinci çeyreğinde başlayacağını öngörüyor. Faizleri belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin önümüzdeki ay faiz artırımına gitmemesi ve Kasım toplantısında çekirdek enflasyon eğiliminin son bir artırımı gereksiz kılacak kadar yavaşladığı sonucuna varması bekleniyor.

Goldman ekonomistleri, "Normalleşme, kesinti için özellikle acil bir motivasyon görmüyoruz. Çeyrek başına 25 baz puanlık kesinti öngörüyoruz ancak bunun hızı konusunda emin değiliz" dedi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Geçen hafta açıklanan verilere göre ABD enflasyonu yüzde 3,2 ile beklenenden daha yavaş artarken, enerji ve gıda maliyetlerini dışarıda bırakan çekirdek tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 4,7 oranında artış gösterdi.

Fed politika yapıcıları Mart 2022'de gösterge faiz oranı için hedeflerini yüzde 5,25 ila yüzde 5,5 aralığına yükseltmeye başladı.

Goldman Sachs, Fed faiz oranının er ya da geç yüzde 3-3,25 seviyelerinde istikrar kazanmasını öngördü.