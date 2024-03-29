Fed'in izlediği enflasyon göstergesi beklentilere paralel

Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:43

Güncelleme: 29.03.2024 - 15:43

ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verileri açıklandı.



Buna göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek PCE artışı şubatta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 ile piyasa beklentilerine paralel açıklandı.



Çekirdek PCE, ocakta aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,9 oldu.



Veri sonrasında ons altın sınırlı artışla 2 bin 234 dolara yükseldi. Gram altında da 2 bin 452 TL seviyesinde işlem görüyor.

