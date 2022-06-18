FETÖ soruşturması sebebiyle TMSF'ye devredilen 2 şirket satışa çıkarıldI

18 Haziran 2022 Cumartesi, 14:33

TMSF'nin Aynes Gıda AŞ ile E Data-R2 Servis AŞ'yi satışa çıkarmasına ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

İlana göre, Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün 26 Temmuz 2022'de saat 11.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında yapılacak satış ihalesinde muhammen bedel 785 milyon 500 bin lira olacak. İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle yapılacak.

Fon'un kayyum olarak atandığı E Data Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve R2 Servis Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Teknolojiler Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan E Data-R2 Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satışı ise şirketin mal, hak, varlıkları ve sözleşmelerden oluşuyor.

26 Temmuz 2022'de saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek satış için muhammen bedel 111 milyon lira olarak belirlendi. İhale kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye yapılacak.