Evim Mağdurları Platformu, TMSF önünde eylem düzenledi

24 Mayıs 2022 Salı, 01:00

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca (TMSF) tasfiye halindeki 21 evim şirketinin mağdurları “Evim Mağdurları Platformu” olarak Şişli’de bulunan TMSF binası önünde bir araya gelerek eylem yaptı. Grup, aralarından seçtikleri temsilcileri yetkililerle görüşmek için TMSF’ye gönderdi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yurttaşlar, “Devlet yetkililerimizden, yaşamış olduğumuz bu mağduriyetimizin giderilmesi noktasında gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz. Sabrımız tükenmek üzere” dedi.

"ARTIK YALANDAN BIKTIK"

Bursa’dan gelen Nezaket Şimşek, “80 bin liram vardı. Getirdim şirkete verdim. Ev teslim alacağım diye. Teslim günü geldiğinde sabah bir baktık şirket kapatılmış. Şirkete gittik ‘Devlet el koydu. Bizim suçumuz yok’ dediler. Dava yok, yargı yok, hiçbir şey yok. Bekle bekle, git gel. Artık yalandan bıktık. En azından bize vermeyeceğiz desinler” dedi.