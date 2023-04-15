FIAT liderliğini korudu

Yayınlanma: 15.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 15.04.2023 - 07:00

Tofaş açıklamasına göre FIAT, 2019 yılından bu yana Türkiye'nin en çok tercih edilen otomotiv markası olmayı sürdürüyor.

Hem otomobilde hem de toplam satışlarda yılın ilk 3 ayının lideri olan FIAT markası, 49 bin 704 adet satış adedi ile otomotiv pazarının yüzde 21,1'ini oluşturdu. Tanıtımından bugüne Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli olan Egea'nın, cross gövde tipi de segmentindeki liderliğini sürdürdü.

Mart ayında pazara sunulan tamamen elektrikli FIAT 500e, ilk ayında segmentinin en çok tercih edilen elektrikli otomobili olma başarısını gösterdi. FIAT'ın hafif ticari araç oyuncuları Doblo ile Fiorino modelleri de yine tüketici tarafından çok tercih edildi.

YÜZDE 98’İ YERLİ ÜRETİM

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, FIAT'ın 4 yıldır en çok tercih edilen marka olmasının kendileri için memnuniyet verici olduğu kaydetti.

Mart ayında toplam otomotiv pazarının yüzde 19,7'lik kısmını tek başına Fiat markasının oluşturduğunu belirten Aytaç, ''Fiat Egea, liderliğini sürdürüyor. Egea Cross’a da kuvvetli müşteri ilgisi gözlemliyoruz. Bulunduğu segmentin en üst seviyesinde teknoloji ve konfor sunan Egea’nın cross gövde tipi 9 bin 765 adetlik satışla, 2023’ün ilk 3 ayında da segmentinde lider oldu'' ifadelerini kullandı.

FIAT markasının hafif ticari araçlardaki satış performansına işaret eden Aytaç, ''Yılın ilk 3 ayında FIAT markasının satışlarının yüzde 98'i yerli üretimden oluştu. Tofaş'ta üretilen Doblo ve Fiorino, sınıflarının önde gelen modelleri olmayı sürdürdü'' değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURİYETİN 100. YILI ANISINA

FIAT markası olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümünü yerli üretim modelleriyle kutlamak istediklerini aktaran Aytaç sözlerini şöyle noktaladı:

''Bu vesileyle Tofaş fabrikasında üretmekte olduğumuz tüm modellerimize, imza niteliğinde 'Cumhuriyet 100 Yaşında' logosu ekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti için bu özel senede Egea ailesi, Doblo ve Fiorino modellerimizde bu logoya yer veriyoruz. Markamızın liderliği Cumhuriyetin 100’üncü yılı anısına gerçekleştirdiğimiz bu uygulamayla daha da anlamlı olacak.''