Fiat Motor Sporları yeni sezona hazır

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 07:00

Fiat Motor Sporları, 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı olan, 14-16 Nisan tarihleri arasında Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenecek Rally Bodrum'da yeni kadrosuyla yer almaya hazırlanıyor.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, takım yeni sezona pilot değişikliği ile başlayacak ve Egea’nın, Tofaş AR-GE’de bir önceki ralli otomobilinin üzerinde geliştirilen versiyonu ile Rally 4 sınıfı ve önden iki çeker kategorisinde mücadele edecek.

BAYRAK DEĞİŞİMİ

Yeni sezonda bayrağı, deneyimli pilot Fatih Kara’dan takımda 2016-2019 yılları arasında yarışan Yiğit Timur devralacak.

Fiat Egea’nın, Tofaş Ar-Ge’de bir önceki Egea ralli otomobilinin üzerinde geliştirilen versiyonu ile yarışacak olan fabrika takımı, yıl boyunca Rally 4 sınıfında ve önden iki çeker kategorisinde mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, Egea’nın Tofaş Ar-Ge’de özel olarak geliştirilen versiyonu ile sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Kafkas, şunları kaydetti:

''Öncelikle 2016 yılından bu yana takımımızı en iyi şekilde temsil eden deneyimli pilotumuz Fatih Kara’ya tüm emekleri ve takımımıza kattığı değer için çok teşekkür ediyorum. Fatih gibi yetenekli ve deneyimli bir pilot ile yarışmak her zaman çok keyifli. Bayrağı Fatih’ten devralan Yiğit’in yeniden aramıza dönmesinden ötürü mutluyuz. Yiğit’in yeteneği ve tecrübesinin yarışlarda başarılara imza atmamızın ötesinde, tıpkı Fatih’in yaptığı gibi otomobilimizin gelişimine de katkı sağlayacağına inanıyorum.

Yiğit ve Bilge’nin yarışlarda en iyi şekilde mücadele vereceğine yürekten inanıyorum. 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Yiğit Timur ve Bilge Ayan’ın temsil edeceği takımımızla ilk olarak 14/16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Bodrum Rallisi’nde yarışacağız. Sezon boyunca, tüm ekibimizde, Egea’nın sınıfının en iddialı otomobillerinden biri olması için çalışacağız.''