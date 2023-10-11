Arda Güler'e hediye edilen BMW modelinin fiyatı ve özellikleri

Yayınlanma: 11.10.2023 - 12:00

Güncelleme: 11.10.2023 - 16:50

Otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakmayı başaran Alman otomobil devi BMW, performans odaklı markası M ile ilgili dikkat çeken bir işe imza attı. donanımhaber'de yer alan habere göre şirket, bugüne kadarki en güçlü M otomobilini resmen tanıttı. Ancak bu otomobil bir sedan, coupe veya roadster değil. BMW'nin en güçlü M otomobili, SUV kelimesinin hakkını veren "XM Label Red" oldu.

5.11 metre uzunluk değerine sahip devasa SUV, oldukça iri bir yapıya sahip. Bugüne kadarki en güçlü otomobilinde parçalı far tasarımını benimseyen şirket, "donmuş karbon siyahı" dediği mat bir zemin üzerinde kırmızı çerçeveler tercih etti. Siyah ile kırmızının ahenginden hoşlananlar, bu aracı çok daha fazla beğenecek.

2024 BMW XM Label Red'in arka kısmında ise siyah çerçeveler içerisine alınmış ince şerit LED aydınlatmalar, araca etkileyici bir hava katmış durumda. Otomobildeki dört egzoz çıkışı ise ikiye bölünmüş ve üst üste yerleştirilmiş. Kırmızı çizgiler ise tamponda kendini göstermeye devam ediyor.

Otomobilin iç kısmı sürücü odaklı olarak tasarlanmış. Bu bağlamda, araçtaki dijital gösterge ekranı ile bilgi eğlence ekranı, tek bir çerçevenin içine yerleştirilmiş. Orta bölümde ise vites topuzu, start-stop tuşu ve araç yönetimini mümkün kılan döner buton bulunuyor. Dış kısımda olduğu gibi iç kısımda da kırmızı ile siyahın ahengi tercih edilmiş. Ancak tüketicilerin, içeride ve dışarıda 50 civarı renk içeren geniş bir palet içinden tercih yapabileceği de açıklandı.

Bugüne kadar üretilen en güçlü BMW M otomobil, hibrit motor sistemine sahip. Bu hibrit sistem, çift turbolu 4.4 litrelik bir V8 motoru ile eşleştirilmiş elektrik motorundan oluşuyor. 2024 BMW XM'deki V8 motor 577 beygir gücü ve 750 Nm tork değeri sunarken elektrik motoru ise 194 beygir gücü ile 279 Nm tork değerine sahip. Sistem birleştiğinde 738 beygir ve 1.000 Nm torkluk güce sahip oluyor. 0-100 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlayan 2024 BMW XM Label Red, 282 km/s hıza kadar ulaşabiliyor.

Ağustos ayı itibarıyla sınırlı sayıda üretilecek 2024 BMW XM Label Red ile ilgili fiyat bilgisi bulunmuyor. Ancak standart XM modeli 159 bin dolardan başlıyor.

Aracın Türkiye fiyatı ise 15 milyonun üzerinde bulunuyor.