Tamamen elektrikli Fiat 500e satışa sunuldu

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 16:30

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 17:09

Tofaş açıklamasına göre, Fiat’ın yeni ve tamamen elektrikli modeli 500e, zengin donanıma sahip 'La Prima by Bocelli' versiyonu ile satışa çıktı.

Fiat’ın, 1957 yılında tanıttığı 500, Dante Giacosa tarafından tasarlandı. 2'nci Dünya Savaşı’ndan sonra doğan İtalyan halkına ulaşım özgürlüğü armağan eden birinci nesil Fiat 500, çarpıcı hikâyesiyle otomotiv dünyasında özel bir yere sahip oldu. 2007 yılında geçmiş tasarım çizgisiyle bağını koruyarak yollara çıkan ikinci nesil Fiat 500, İtalyan moda ve tasarımının bir simgesi haline geldi. Bugün ise tamamen elektrikli versiyonu, gelişmiş bağlanabilirlik çözümleri ve hızlı şarj seçenekleri ile yola çıkıyor.

FİYATI AÇIKLANDI

Stellantis’in en çok satılan elektrikli modeli ve Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli otomobillerinden biri olan Fiat 500e'nin fiyatı açıklandı.

Fiat 500e La Prima hatchback gövde tipi 869 bin 900 TL, 3+1 gövde tipi 899 bin 900 TL, cabrio gövde seçenekli versiyonu ise 929 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla, 'fiatonline' platformu ve tüm showroomlarda yerini aldı.

Fiat 500e, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla, WLTP normuna göre ortalama 320 kilometreye (km) kadar menzil ve 85 kW hızlı şarj özelliği sunuyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hızlı şarj özelliğiyle araç 35 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor.

Ayrıca lansmana özel, Mod 3 (Wallbox tipi) kabloya ilave olarak ev tipi prizlere uyumlu Mod 2 şarj kablosunu da sunan yeni Fiat 500e’de 7,4 ve 22 kW'lık Wallbox çözümleri aksesuar ürün gamında satışa sunuluyor.

Yeni 500e'nin elektrik motoru 0 km/s'den 100 km/s'ye 9 saniyede çıkarken 0 km/s'den 50 km/s'ye 3,1 saniyede ulaşıyor.

MAGİC DOOR

Ürün gamının üçüncü gövde seçeneği olan 3+1 dikkat çekiyor. İsmini otomobilin sağ tarafındaki Magic Door olarak adlandırılan üçüncü kapıya sahip olmasından alıyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç şöyle konuştu:

''Fiat elektrikli araç yolculuğunun ilk kilometre taşı olan ikonik 500’ün tamamen elektrikli modelini mart ayından itibaren Türkiye yollarıyla buluşturuyoruz.

500e La Prima, premium ve benzersiz tasarım ruhunu koruyan bir otomobil.

Ayrıca bir elektrikli otomobilin sessizliğini, JBL'nin 'Sanal Mekanlar' deneyimiyle tamamlayarak kullanıcısına sunuyor.''