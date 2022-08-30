Financial Times: Çin’in inşaata dayalı ekonomi modeli çöküyor
İngiliz finans gazetesi Financial Times'da yayımlanan analize göre, Çin'in inşaata dayalı büyüme modelinin çöktüğü belirtildi.
Financial Times’da dün kaleme alınan bir analizde Çin’in küresel ekonomiye en az yirmi yıldır güç veren emlak odaklı büyüme modelinin bozulduğu aktarıldı.
FT yayın kurulu imzası ile yayımlanan analizde mevcut ekonomik modeli onarmanın veya dünyanın en büyük ikinci ekonomisi için alternatif yollar bulmanın birkaç yıl alabileceği belirtildi.
"EN BÜYÜK EMLAK PATLAMASI SONA ERDİ"
Analizde, "İnsanlık tarihinin en büyük emlak patlaması sona erdi ve şimdi bir çöküşe dönüşüyor. Ancak bu durum Çin ekonomisinin kalbindeki daha inatçı bir rahatsızlığı ortaya koyuyor" denildi.
"DÜNYA KENDİNİ HAZIRLASIN"
Analizde, "Bu durum zihniyette de sezgisel bir değişim gerektirecek. Pekin, artık kaçınamayacağı uzun ve zorlu bir ekonomik dönüşüme kendisini hazırlamalı. Dünya ise kendini Çin’in aşırı hızlı büyümesiyle geçen kırk yıllık bir dönemin sonuna hazırlamalı" ifadelerine yer verildi.
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