Financial Times'tan Türk ekonomisi analizi: 'İyi niyetli ama hatalı...'

Financial Times, Türkiye’nin 2023 seçimleri öncesinde izlediği maliye politikasının uzun vadeli etkilerini değerlendiren bir analiz yayımladı. Haberde, uygulanan alışılmadık para politikalarının geleneksel faiz–enflasyon dengesini bozduğu vurgulandı.

2023 SONRASI SIKI PARA POLİTİKASI DÖNEMİ

Seçimlerin ardından Türkiye’de para politikasında köklü bir dönüş yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimi değişti ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan önderliğinde “sıkı para politikası” yeniden benimsendi. Başkan Karahan, enflasyonu tek hanelere çekme hedefiyle adımlar attıklarını sık sık dile getiriyor.

ENFLASYON DÜŞÜYOR AMA YAPIŞKANLIK SÜRÜYOR

Kasım 2025 verilerine göre yıllık enflasyon gerilerken, hizmet ve temel mal fiyatlarında baskı devam ediyor. Uzmanlar, bu düşüşlerin yüzeysel olduğunu ve kalıcı enflasyon riskinin sürdüğünü belirtiyor.

MERKEZ BANKALARI İÇİN DERS NİTELİĞİNDE ÖRNEK

Financial Times, Türkiye örneğini “iyi niyetli ama hatalı para politikalarının bedelinin ağır olduğu” şeklinde değerlendiriyor. Haberde, düşük faiz ve yüksek enflasyon kombinasyonunun uzun vadede vatandaşın alım gücünü erittiğine dikkat çekiliyor. Küresel merkez bankalarına ise politika sapmalarının riskli olduğu mesajı veriliyor.

TCMB’NİN HEDEFLERİ VE PİYASAYA MESAJI

2026 ve 2027 için belirlenen enflasyon hedefleri hâlâ tartışmalı olarak görülürken, Türkiye’nin deneyimi, politika faizi, kur baskısı ve gelir–fiyat dengesizliği açısından gelişmekte olan ülkeler için ders niteliğinde bir örnek oluşturuyor. Financial Times, sürecin ekonominin verilerle yönetilmesi gerektiğini hatırlattığını vurguluyor.