Finans merkezinde tazminat kriz

İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank şantiyesinde çalışan işçiler, yüklenici firma YDA Group’un tazminat ve fazla mesai ücretlerini ödememesi gerekçesiyle eylem yaptı. Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş sendikalarının ortak düzenlediği eyleme polis müdahale etti; dört işçi ile İnşaat-İş Genel Başkanı Yunus Özgür gözaltına alındı. Dev Yapı-İş Başkanı Özgür Karabulut’un verdiği bilgiye göre, 60 kişinin çalıştığı şantiyede işlerin tamamlanma aşamasına gelmesiyle birlikte işçilerin bir bölümü haklı fesih yoluna gitti, bir bölümü ise iş akdinin feshedilmesiyle karşılaştı. Her iki durumda da tazminat hakkı doğmasına karşın hiçbir ödeme yapılmadı. Karabulut, “Son üç aydır hak gaspları yeniden başladı. Müzakereler yürüttük ama tazminatların asıl ücret üzerinden değil, asgari ücret üzerinden ödeneceği söylendi. Bu durum gelecekteki projelerde de işçiler için ciddi bir risk oluşturuyor” dedi.