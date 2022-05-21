Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi’nin 4’üncü Toplantısı gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.
Finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi, piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eşgüdümün sağlanması amacıyla kurulan Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında 4'üncü toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda, finansal sistem başta olmak üzere küresel ve yerel makroekonomik gelişmeler ile önümüzdeki döneme ilişkin politika adımları detaylıca ele alınmıştır. Küresel ve yerel düzeyde enflasyonda görülen artışların ülkemiz ekonomisine etkileri komite üyelerinin tespitleri üzerinden değerlendirilmiştir. Bu bağlamda finansal istikrarın korunması ve enflasyonla mücadele kapsamında önümüzdeki dönemde atılması öngörülen politika adımları istişare edilmiştir. Komite ülkemizin finansal siteminin istikrarını korumak, ekonomide atılan adımların etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla tüm paydaşları ile çalışmalarına devam edecektir. Diğer taraftan enflasyon üzerindeki arz yönlü etkiler gelecek hafta yapılacak olan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme de Değerlendirme Komitesinde de değerlendirilecek olup, alınan kararlar ivedilikle uygulamaya koyulacaktır" denildi.
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