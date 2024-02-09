Finansal İstikrar Komitesi'nde tüketici kredileri masaya yatırıldı
Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, "Tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeler ile bu gelişmelerin finansal istikrara etkileri ele alınmış, uygulanabilecek tedbirler tartışılmıştır" denildi.
Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında toplandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeler ile bu gelişmelerin finansal istikrara etkilerinin ele alındığı belirtilerek uygulanabilecek önlemlerin tartışıldığı ifade edildi.
Açıklamada, "Kredi büyümesi ve kompozisyonunun finansal istikrar ile uyumlu seyretmesi için atılması gereken adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir.
Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.
Finansal İstikrar Komitesi Toplantısına İlişkin Basın Duyurusu - 09.02.2024 pic.twitter.com/OUPfRqiWHP— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) February 9, 2024
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