Fındık fiyatına tepki: 'Utanmadan müjde diye sunmaya çalışıyorlar'

31 Temmuz 2022 Pazar, 09:27

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Bölgesi'nde üreticilerin önemli geçim kaynaklarından biri olan tarım ürün fındığın fiyatını alan destekli olarak kilogram başına 54 TL olarak açıkladı. Açıklanan fiyata Trabzon milletvekilleri ve Fındık Üreticileri Derneği’nden tepki geldi.



Erdoğan'ın fındığın 54 liradan alınacağı yönündeki açıklamalarını eleştiren CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Açıklanan fiyat tam bir hayal kırıklığı, utanmadan bunu müjde diye sunmaya çalışıyorlar. Matematik yalan söylemez, geçen yıl ki rakamlara baktığımızda 26.5 lira fındık fiyatı açıkladılar. O günkü dolar kuruna baktığımız zaman 3,15 dolar ediyordu. Bugün alan bazlı gelir desteği dahil açıkladıkları fiyat 3 dolar bile etmiyor. Her şeyin fiyatının en az 2-3 kat arttığı bir ortamda fındık fiyatı dolar bazında geçen yılın altında açıklandı. Bunu da çok yüksek bir fiyat açıklamışlar gibi, bir marifet gibi sunmaya çalışıyorlar. Karadeniz insanının aklıyla resmen dalga geçiyorlar. Karadeniz insanı zekidir, onların yapamadığı hesabı anında yapar” dedi.

"ŞARK KURNAZLIĞI YAPMAYA ÇALIŞTILAR"



Sözcü'den Elif Çavuşun haberine göre, Ham fiyatın açıklanmadığını söyleyen Kaya, “Orada da bir şark kurnazlığı yapmaya çalıştılar. ‘Fındık fiyatı şu', ‘Alan bazlı gelir desteği bu' demediler. Alan bazlı gelir desteği dahil 54 TL' dedi. Çayda öyle yapmadılar, net fiyat ortaya koydular. Fındıkta bunu yapamadılar. Onlar fındık kartellerinin dostu olduklarını, Karadeniz insanını unuttuklarını bu yaptıklarıyla ortaya koymuş oldular. Geçtiğimiz yıl bir kg fındık satıp iki kg peynir alırken, bu yıl bir kg fındık satıp bir kg peynir alamazsınız” dedi.

"ÖVÜNÜLECEK DEĞİL, KAHROLUNACAK BİR RAKAM"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fındığın en az 4 dolar olması gerektiğini açıkladığını hatırlatan Kaya, “Gübrenin fiyatı geçen yıla oranla 7 kat arttı. Fındık toplama maliyetleri, kurutma ve nakliye maliyetleri bütün hepsi 4-5 kat artmışken fındık fiyatını 2 katı arttırdık diye övünüyorlar. Bu övünülecek değil, kahrolunacak bir rakam. İktidar resmen Karadenizli fındık üreticilerini resmen gözden çıkarmış. Şimdi sosyal medyadan troller 54 TL için Erdoğan'a teşekkür ediyorlar. Gelsinler bir de fındık üreticilerine sorsunlar. Fındık üreticileri teşekkür mü ediyor yoksa ah mı ediyor? Ben bir fındık üreticisi olarak konuşuyorum. Ortada maalesef teşekkür edecek bir fiyat yok. Teşekkür edilmesi gereken fiyat 4 dolar olurdu” diye konuştu.

“AKP, KARADENİZ'İ GÖZDEN ÇIKARMIŞ”

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ise, “Hükümetin açıklamış olduğu bu fiyat, fındık üreticisini yok sayan bir fiyat. Bu fiyatlara baktığımız zaman öyle anlaşılıyor ki; AKP iktidarı Karadeniz'i gözden çıkardı. Artan maliyetlere, zamlara, enflasyona baktığımız zaman bu fiyatı üreticiyi yok saymak olarak değerlendiririz. İYİ Parti olarak, ekonomi ekibimizin çalışmaları neticesinde istediğimiz fiyat en az 74 TL idi. Ama maalesef üreticilerin sıkıntılarının daha da artacağı bir fiyat açıklandı” ifadelerine yer verdi.

“ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR”

Açıklanan fiyatı destekleyenlerin algı yürütmeye çalıştığını belirten Örs, “Genel Başkanımız Meral Akşener geçen haftalarda Giresun, Ordu ve Samsun'daydı. Büyük bir çoğunluğu fındık üreticisi olan vatandaşların sorunlarını sahada dinledik. Üretici kan ağlıyor. Algı operasyonları ile bir yere varılamaz. Bu algı operasyonlarıyla ülkeyi güllük gülistanlıkmış gibi gösteriyorlar. Bu algı operasyonlarına zaman harcayacaklarına milletin derdini çözmeye çalışmalılar” dedi.

'Utanmadan müjde diye sunmaya çalışıyorlar'

