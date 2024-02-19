Fındık fiyatları için uyarı
Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 115 liradan işlem görüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fiyatlarında yükselişin devam edeceğini söyledi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, sezona 65 liradan başlayan fındık fiyatının kademeli olarak yükselmeye devam ettiğini söyledi.
Fındık fiyatının şubatta da yükselişini sürdürdüğünü belirten Soydan, 50 randımanlı fındığın fiyatının serbest piyasada 115 liraya kadar çıktığını aktardı.
Soydan, fiyatların ilerleyen günlerde daha da artacağını öngördüklerini ifade ederek, yükselişin nisana kadar devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.
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